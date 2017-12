Lula seguirá de carro para comício na zona norte Por questão de segurança, serão utilizados dois blocos de carros que farão trajetos diferentes.

Ao desembarcar no Aeroporto Augusto Severo, por volta das 17h30, o presidente Lula utilizará um carro do modelo Vectra para se deslocar até o palanque da av. Itapetinga, onde participará do comício em favor de Fátima Bezerra (“União por Natal”).



No entanto, por questão de segurança, dois blocos de carros seguirão para a zona norte, só que por trajetos diferentes: um utilizará a ponte de Igapó e o outro, a ponte Newton Navarro.