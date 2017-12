Governadora entrega equipamentos agrícolas a pequenos produtores do RN

Camilla Kateb Governadora Wilma de Faria durante a solenidade de entrega dos maquinários.

A solenidade foi realizada no pátio do Centro Administrativo, no Espaço João Paulo II, no bairro de Lagoa Nova. Os veículos e máquinas agrícolas são destinados aos pequenos agricultores de 167 municípios potiguares.Foram entregue 25 carros (24 Fiats Uno e uma Parati), três retro-escavadeiras, três motoniveladoras e um trator escavo-carregador, que irá servir na perfuração de poços e na construção de açudes.“Essa entrega irá levantar a auto estima dos funcionários, reforçar o trabalho de assistência técnica e melhorar a produção, implementando a melhoria de grãos e demais produtos da agricultura familiar”, disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.Um termo de compromisso foi assinado entre o Incra-RN e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), que vai possibilitar a recuperação de 200 quilômetros de estradas que darão acesso aos Territórios da Cidadania de Açu-Mossoró, Chapada do Apodi e Mato Grande.Também foi anunciado o edital para licitação e contratação de serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES), que irá beneficiar 16.406 famílias de 231 assentamentos.Em sua visita a Natal, o ministro também anunciou o Plano Safra no Rio Grande do Norte e o Programa Mais Alimento, que vem sendo anunciado como o plano mais ousado voltado para o crescimento de fronteiras agrícolas.À tarde, o ministro, o presidente do Incra, e a governadora Wilma de Faria entregam 772 títulos de posse de terra para famílias de trabalhadores rurais moradores do Projeto de Assentamento Serra do Mel, no município de Serra do Mel.