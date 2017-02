No RN campanha de vacinação contra a rubeóla irá atender também adolescentes Em todo o país, serão cinco semanas de uma ação inédita, já considerada a maior campanha de imunização realizada no mundo.

O Rio Grande do Norte é um dos cinco estados brasileiros onde a Campanha Nacional de Vacinação para Eliminação da Rubéola terá como alvo também adolescentes de 12 a 19 anos. Serão cinco semanas de uma ação inédita, já considerada a maior campanha de imunização realizada no mundo.



A inclusão desta faixa etária levou em conta estudo realizado em 2007 pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. A pesquisa avaliou todas as campanhas de vacinação realizadas no Brasil a partir da década de 1990 e atestou a baixa cobertura atingida pelo Estado, deixando suscetíveis à doença cerca de 470 mil jovens potiguares. Além destes, serão vacinados também um milhão de adultos de 20 a 39 anos.



A meta do Ministério é vacinar aproximadamente 70 milhões de adultos de todo o país, e de jovens de cinco Estados. Para a população adulta, será aplicada a Dupla Viral (sarampo e rubéola), enquanto os adolescentes dos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além de toda a população indígena aldeada, receberão a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).



As ações para mobilização já começaram. No fim de junho, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, enviou cartas individuais a todos os senadores, deputados, governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais de saúde e integrantes dos Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), conclamando os gestores a participarem ativamente dessa grande ação, sensibilizando a população.



O Ministério enviou também para os estados e municípios o plano de ação da campanha, assim como o manual técnico-operacional.



A ação está dentro do compromisso firmado pelos países das Américas durante a 44ª reunião do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) de eliminar até 2010 a rubéola e a Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) – que pode causar aborto ou má-formação no bebê. A rubéola é uma doença infecto-contagiosa que pode até matar.



A campanha faz parte de uma ação preventiva para evitar a disseminação da doença. O foco principal é a população de sexo masculino. Em anos anteriores, mulheres e crianças foram o alvo. Em 2006, houve um aumento de casos confirmados da rubéola no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.



Em 2007, a doença atingiu 20 estados brasileiros, totalizando 8.156 casos, sobretudo nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. A faixa etária mais acometida é a de 20 a 34 anos de idade e 70% dos casos confirmados ocorreram no sexo masculino.