Kléber Pereira garante empate do Santos contra o Botafogo Cruzeiro vence o Atlético Mineiro de virada e complica a situação do rival.

O Santos atingiria o ápice de sua crise no Campeonato Brasileiro neste domingo (13) se não fosse Kléber Pereira. Ele entrou no segundo tempo e garantiu o empate por 2 a 2 com o Botafogo em um jogo que o time não conseguiu se impor no gramado da Vila Belmiro, que em outros tempos ainda servia de alicerce pela pressão que exercia sobre os adversários, a maneira como empate foi conseguido acabou sendo considerado um grande resultado.



Ao perder a capacidade de partir para cima desde o começo dentro de seu famigerado "alçapão", o time do litoral paulista, que contou com apoio de sua torcida nesta tarde, precisou de seu centroavante para fazer a diferença, fechando a 11ª rodada na penúltima posição da tabela, com oito pontos.



SANTOS

Fábio Costa; Apodí, Fabão, Domingos e Michael; Adriano, Roberto Brum (Robson) e Kleber; Tiago Luís (Kléber Pereira), Lima (Molina) e Maikon Leite

Técnico: Cuca



BOTAFOGO

Castillo; Renato Silva, André Luís e Triguinho; Thiaguinho (Túlio Souza), Túlio, Diguinho, Lucio Flavio e Zé Carlos (Vanderlei); Jorge Henrique e Wellington Paulista (Alexsandro)

Técnico: Ney Franco



Data: 13/7/2008 (domingo)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Alicio Pena Júnior (MG)

Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Altermir Hausmann (RS)



Cruzeiro volta a vencer e complica o rival Atlético-MG



Com um gol de Ramires aos 46min do segundo tempo, o Cruzeiro venceu o Atlético, por 2 a 1, de virada, e conseguiu dois objetivos: se manter no G-4 (grupo dos quatro que garantem vaga na Libertadores) e ficar na trilha do líder Flamengo. O rival alvinegro, por sua vez, complicou-se na competição e segue próximo à zona de rebaixamento.



Cruzeiro

Fábio; Marquinhos Paraná, Thiago Martinelli, Espinoza e Jadílson (Jonathan); Fabrício, Charles, Ramires e Wagner; Weldon (Rômulo) e Fabinho (Gérson Magrão)

Técnico: Adilson Batista



Atlético-MG

Edson; Mariano (Castillo), Marcos, Vinícius e César Prates; Serginho, Márcio Araújo, Renan e Petkovic (Marques); Danilinho e Eduardo (Almir)

Técnico: Alexandre Gallo



Data: 13/7/2008 - domingo

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP/Fifa)

Assistentes: Helberth Costa Andrade (MG) e Jair Albano Félix (MG)



Atlético-PR e Inter empatam e não conseguem evoluir na tabela



Atlético-PR e Internacional disputaram um jogo morno, neste domingo (13), na Arena da Baixada, e empataram por 1 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão saiu na frente, num pênalti cobrado por Alan Bahia, mas cedeu o empate, em gol marcado pelo zagueiro Índio.



O Atlético buscava a recuperação, após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense na quarta-feira, no Maracanã. O Furacão enfrentou uma semana agitada, mas não conseguiu espantar a crise e subir na tabela: terminou o jogo na 12ª colocação, com 13 pontos.



O Inter, que vinha de duas vitórias seguidas no Beira-Rio, sobre Coritiba e Goiás, tentava manter a ascensão para finalmente se aproximar do G-4. No entanto, mais uma vez, o time gaúcho não conseguiu vencer fora de casa e completou seu sexto jogo sem vitória fora de Porto Alegre. Com isso, caiu para o nono lugar, com 15 pontos.



Na próxima rodada, quinta-feira,o Colorado joga em casa, como Atlético-MG, às 20h30. O Furacão viaja para enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão.



ATLÉTICO-PR 1 X 1 INTERNACIONAL



Atlético-PR

Galatto; Rhodolfo, Antônio Carlos e Chico; Douglas Maia (William), Alan Bahia, Valencia, Julio dos Santos e Márcio Azevedo; Joãozinho (Renan) (Pedro Oldoni) e Ferreira.

Técnico: Roberto Fernandes



Inter

Renan; Ricardo Lopes, Índio, Danny Morais e Marcão; Edinho, Maycon (Ramon), Taison (Adriano) e Magrão (Andrezinho); Alex e Nilmar.

Técnico: Tite



Data: 13/07/2008 (domingo)

Horário: 16h

Local: Estádio Arena da Baixada, em Curitiba/PR

Árbitro: Giuliano Bozzano (Fifa/DF)

Assistentes: Ednilson Corona (Fifa/SP) e Alcides Zawaski Pazetto (SC)





Figueirense vence fora de casa e afunda o Ipatinga



Em jogo com poucas chances reais de gol, o Figueirense venceu o Ipatinga por 1 a 0, neste domingo, no Vale do Aço. Com o resultado, o Figueira concretizou sua ascensão na tabela, enquanto o Ipatinga ficou em situação ainda mais complicada, na lanterna da competição.



O time catarinense vem numa crescente no campeonato e chegou à quarta partida invicta no torneio, já que nas últimas rodadas empatou com Atlético-MG e Palmeiras e venceu o Vasco. Assim, com a vitória foi a 16 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela, temporariamente.



O Ipatinga, que esboçava uma reação no Brasileiro depois de jogar de igual para igual com São Paulo e Cruzeiro, teve a seqüência de dois jogos sem perder quebrada. Assim, figura na lanterna do torneio com sete pontos.





Ipatinga

Rodrigo Posso; Leandro Salino, Henrique (Luciano Mandi), Gian e Rodriguinho; Paulinho Dias (Neto Baiano), Augusto Recife, Léo Oliveira e Sandro (Luis Fernando); Adeílson e Marinho

Técnico: Ricardo Drubscky



Figueirense

Wilson; Anderson Luís, Bruno Aguiar, Asprilla e Leandro Soares (Willian Matheus); Diogo, Magal, Marquinhos e Cleiton Xavier; Edu Sales (Rodrigo Fabri) e Tadeu (Rafael Coelho)

Técnico: Paulo César Gusmão



Data: 13/7/2008 - domingo

Local: Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)

Árbitro: Cláudio Luciano Mercante Junior (PE)





Com informações do UOL Esporte