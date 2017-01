"Não existe investimento no turismo, pois falta orçamento", diz presidente da ABIH/RN

Maiara Felipe Classe empresarial apresentou debate que será realizado com candidatos.

Para debater as questões econômicas da cidade, no dia 25 de agosto, às 8h, no Centro de Convenções, será promovido o “Encontro pelo desenvolvimento econômico de Natal”. O acontecimento terá um formato similar a um debate político, no qual serão abordados apenas assuntos da área econômica com os quatro primeiros colocados nas pesquisas de opinião publicadas até dia 15 de agosto. O evento foi apresentado nesta quarta-feira (9), em um café-da- manhã para convidados, na sede da Fecomércio.O turismo é um dos setores que deverá ser mais debatido durante o encontro, devido a fase ruim pela qual está passando.Na visão de Enrico Fermi, para um melhor desenvolvimento do setor turístico, falta recursos e planejamento. O empresário está preocupado com a ocupação de 38% nos hotéis da cidade. “Há três anos, no mês de julho tínhamos cerca de 80% de ocupação. Contávamos também com 21 vôos internacionais, atualmente temos 8”, diz ele.A estimativa da organização é levar ao debate econômico cerca de 400 empresários de diferentes setores, mais alguns jornalistas dos veículos impresso e televisão. Participarão fazendo perguntas diretamente aos candidatos, além dos jornalistas, representante das seguintes entidades: Fecomércio, Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do RN (FCDL), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Federação das Associações do RN( Facern), ABIH, Sindicato de Hotéis Restaurantes, Bares e Similares, Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira e Turística (Coohotur), Pólo turístico da Via Costeira.O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, ressaltou durante a apresentação do evento que o papel da classe empresarial no debate é tentar esclarecer as propostas de cada candidato para o setor. “Dentro do objetivo desse encontro, está encurtar a distância entre os governantes e os empresários”, declarou o criador e coordenador geral do encontro”, Tertuliano Pinheiro.