Exposição Escrituras e Existências rompe com tradicionalidade do livro

Divulgação Artistas experimentam com o formato do livro em exposição que inaugura nesta quinta (10).

A mostra, realizada entre os dias 10 e 17 de julho na Livraria Siciliano do Midway Mall, apoiada pela Prefeitura de Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) conta com a participação de 22 artistas potiguares.Apresentada pela primeira vez no ano passado, como parte da programação do Encontro Natalense de Escritores (ENE), a exposição reúne uma série de obras que extrapolam os limites literários do livro e tocam em outros aspectos sensoriais do observador.Por meio da utilização de materiais inusitados, como tinta gauche, TNT, papel kraft e madeira, os artistas produzem obras que podem ser tocadas, cheiradas e visualizadas individualmente ou como parte de um conjunto maior.Entre os artistas que participam da mostra os artistas Civone Medeiros, Regina Vater, Jean Sartief, Guaraci Gabriel, Ilkes Rosemir, Flávio Freitas, Júlio Castro, Sayonara Pinheiro, Marcelo Gandhi, Ricardo Cerqueira, Adriana Lopes, Roberto Medeiros, João Vianei, Hugo Pontes, Afonso Martins, Andréa Ebert, Ricardo San Martin, Xico Z, João Natal, Candinha Bezerra e Ricardo Veriano.A abertura da exposição será nesta quinta (10), a partir das 18h. Na ocasião, o presidente da Funcarte, Dácio Galvão, ministrará conferência intitulada “Prototrajetória do Livro como Metalinguagem”.

Exposição Escrituras e Existências- Mostra de Livro de Artista

Local: Livraria Siciliano, Midway MallA partir de quinta-feira (10), às 18h. Aberta até o dia 17/07.Entrada gratuita.