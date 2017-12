Comício de Lula e Fátima anima vendedores e irrita moradores

Itaércio Porpino Francisco Mendes e a família sempre são incomodados pelas mobilizações políticas na Itapetinga

Morador do Santarém há 24 anos, o aposentado Francisco Mendes e sua família sempre são incomodados pelas mobilizações políticas na avenida Itapetinga, onde residem. No entanto, a grande quantidade de carros de candidatos a vereador é o que mais incomoda.“Eles se aproveitam do comício que é grande e ficam com esses carros de som ligados o tempo todo. Não é só esse evento que incomoda, e sim como as campanhas políticas são feitas”, diz o aposentado.Por outro lado, a comerciante Dalvaci Oliveira está satisfeita com o grande movimento no local. Apesar de também morar ao lado de sua cigarreira, ela acredita que poderá lucrar com a presença do presidente em Natal. “Minha mãe está incomodada, mas, por outro lado, posso ganhar mais hoje”, disse.Além dos comerciantes que também residem no local, diversos ambulantes de vários bairros de Natal estão no local e acreditam que terão boas vendas durante o evento de campanha. Moradora do Santa Catarina, a vendedora de batata-frita Valda Lemos está bastante satisfeita com a presença do presidente e espera ter um “bônus” na sua renda.“Se tudo der certo, acho que lucro mais de R$ 150”, disse.O comício de Fátima Bezerra está previsto para começar às 17h.