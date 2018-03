Coeficiente eleitoral faz vereadores menos votados entrarem na Câmara Mesmo recebendo mais votos, Fernando Lucena (PT), Rejane Ferreira (PMDB) e Ubaldo Fernandes (PP) dão lugar a George Câmara (PC do B), Maurício Gurgel (PHS) e Heráclito Noé (PPS).

Mesmo estando entre os 21 mais votados, Fernando Lucena (PT), Rejane Ferreira (PMDB) e Ubaldo Fernandes (PP) ficaram de fora da lista dos eleitos da Câmara Municipal, dando lugar a George Câmara (PC do B), Maurício Gurgel (PHS) e Heráclito Noé (PPS), que ficaram em 25º, 26º e 27º lugares, respectivamente.



Isso porque no caso dos votos para vereador não vale o número absoluto, mas o coeficiente eleitoral, que é obtido divindo-se o número total de votos válidos pelo total de cadeiras na Câmara Municipal.



As coligações que conseguem atingir o coeficiente, que em Natal ficou em 18.433 votos, vão preenchendo as primeiras vagas na ordem de votação de cada candidato. Como em Natal as 21 cadeiras não foram preenchidas, entraram em cena o que a Justiça Eleitoral chama de “sobra”: os partidos que obtiveram mais votos.



Esse sistema de votação é uma medida adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral para assegurar a pluralidade ideológica na Câmara Municipal. Por outro lado, o critério faz com que “puxadores de votos” carreguem vereadores sem tanta expressão popular, como aconteceu em 2002 com o Prona em São Paulo: Enéas Carneiro, com cerce 1,5 milhão de votos, elegeu candidatos com menos de 300 votos.



“A vontade do eleitor não prevalece”, reclama Fernando Lucena, para quem a votação deveria obedecer as listas partidárias. O vereador considera que houve uma “piora” no quadro da Casa, que não terá nenhum representante do seu partido, o PT, nos próximos quatro anos.