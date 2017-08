Guarda Municipal se torna alvo dos candidatos a prefeito de Natal

No primeiro bloco da Sabatinacom os candidatos a prefeito de Natal, quatro deles explicaram o que pretendem fazer pela segurança da população. Entre todos ficou evidente que é necessário aumentar a participação do município nas ações de combate a violência.Com o humor de sempre, o candidato do PTC, Miguel Mossoró disse que, se eleito, criará um “Quartel General das Guardas Municipais”. O militar aposentado se comprometeu a fazer concurso público e criticou o fato de que hoje, a guarda municipal “serve apenas para vigiar os prédios públicos”.A petista Fátima Bezerra, acredita que a segurança está relacionada a implantação de políticas sociais para evitar que os jovens entrem na marginalidade. A candidata explicou que se for eleita fará parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública para investir na contratação de guardas municipais que “deixariam de se limitar ao trabalho nos prédios públicos para se fazer presente nas praças e ruas”.O representante do PSOL, Sandro Pimentel atribui a insegurança da capital a “falta de zelo do poder público nas três esferas”. Na opinião dele, o executivo municipal tem a obrigação de tomar conta da segurança da cidade. Entre as suas propostas estão a ampliação do efetivo policial, implantar sistemas integrados de televisão e aumentar a fiscalização na orla marítima, “nós não estamos inventando, é implementar aquilo que dá certo”.A prevenção é a tática de Pedro Quithé (PSL). O candidato apresenta como proposta para a segurança de Natal, “através de políticas sociais”. Ele garante que se for escolhido para governar a capital vai ampliar a competência da guarda municipal para que “passe a ter poder de polícia”.O segundo bloco da Sabatinaestá marcado para a próxima quarta-feira (20), no auditório da FIERN, às 19h. Desta vez os candidatos Wober Júnior (PPS), Dário Barbosa (PSTU), Micarla de Sousa (PV) e Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) serão entrevistados pelos jornalistas do portal, internautas e o público que comparecer ao evento.