Cuidado com o Spam

O Brasil é o quarto maior distribuidor de spans do mundo, segundo pesquisa da empresa norte-americana Symatec. É considerado spam qualquer mensagem eletrônica não solicitada enviada em massa, podendo ser algo muito perigoso, uma forma de disseminar vírus e conseguir informações. Em época de eleições, o spam também pode custar caro para quem envia sem autorização do eleitor. A legislação eleitoral prevê multa nesses casos.A maioria dos spans causa apenas incômodo aos usuários de e-mail e sites de relacionamentos, que são os canais mais utilizados para o envio dessas mensagens indesejadas, mas, em alguns casos, pode conter vírus e até phishing, uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir informações como senhas e números de cartão de crédito. "O spam pode ser algo perigoso, por isso e-mails não solicitados ou de pessoas desconhecidas não devem ser abertos", aconselha o diretor de tecnologia de uma empresa de tecnologia da informação, Juciano Araújo.Juciano orienta que para evitar os spans, é recomendável ter um anti-spam, que remove esse tipo de mensagem automaticamente, e sempre ter um antivírus instalado.Para o período eleitoral, o envio de spans via e-mail ou por mensagens de celular foi proibido. "É apenas permitido quando tem autorização do eleitor, ou seja, quando eles acessam o site e espontaneamente se cadastram para receber boletins informativos", explica o promotor eleitoral Cláudio Emerenciano.Com exceção desses casos, o candidato não pode encaminhar mensagens em massa. "Senão o eleitor seria importunado a cada momento. Além disso, promoveria uma desigualdade de condições dos candidatos", justifica.A punição para o envio de spans eleitorais varia de suspensão temporária do site pelo qual foi feito o envio e até multa. Nos casos de multas, não há fixação de valores. "A multa é aplicada de acordo com a repercussão e a quantidade de e-mails enviados", esclarece.O secretário de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda, foi uma das pessoas multadas este ano por envio de spam. Ele repassou um e-mail em que são reproduzidos trechos de conversas da deputada estadual Micarla de Sousa com os vereadores do PV durante a apreciação do Plano Diretor de Natal, que supostamente estaria insinuando que a deputada tinha conhecimento sobre o esquema de corrupção na Câmara Municipal de Natal.Leonardo foi proibido pela Justiça Eleitoral de enviar os e-mails para outras pessoas e foi multado em R$ 1 mil.Para as pessoas que receberem spans, o promotor eleitoral recomenda denunciar à Justiça Eleitoral. “Os candidatos podem fazer propaganda livremente nas páginas devidamente identificadas, como seus sites, mas não por spam”.Existe hoje um projeto de lei que proíbe o envio de spam, criado pelo senador Delcídio do Amaral (PT-MS), que está em tramitação no Senado.Pelo projeto, as mensagens em massa só poderão ser enviadas quando solicitadas. Com a aprovação do projeto de lei, as penas seriam feitas a partir das denúncias dos consumidores, que podem variar de detenção por cinco anos à multa no valor de até R$ 1 mil, dependendo do caso.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)