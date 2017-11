João Grandão não deve ser autuado pelo assassinato desta segunda

Fred Carvalho Delegado César Rodrigues é o responsável pela investigação do atentado

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na delegacia de plantão da zona Sul, João Grandão saía de casa, na rua Maceió, quando foi vítima de um atentado. O crime foi cometido por volta das 19h.Nesse horário, “um veículo de marca Fiat, modelo Uno na cor azul escuro e outro um veículo Kadett na cor vermelho que estava dando apoio ao de cor azul escuro de onde saiu um elemento que aproveitando-se do momento em que a vítima se preparava para dar partida no carro iniciou uma seqüência de disparos de arma de fogo” (sic), relata o BO de número 1296/2008. Quatro homens estariam no Uno e outros dois, no Kadett. Nenhum dos carros foi localizado.Está registrado ainda no documento que “neste momento, a vítima tentou escapar pela porta do passageiro logrando êxito. Ato contínuo, a vítima percebeu diante de si um dos elementos do veículo de cor azul escuro que havia descido do veículo onde estava a fim de conferir se a vítima estava morta e caso contrário dar-lhe o tiro fatal” (sic).De acordo com o BO, João Grandão reagiu à ação, iniciando uma luta corporal. “Neste instante, a vítima agarrou-se com o criminoso e, entrando em luta corporal, conseguiu, após ser baleado tomar-lhe a arma e efetuar um disparo no criminoso a fim de defender sua vida” (sic).Depois de matar o bandido, Grandão fugiu do local correndo. “Em seguida, mesmo baleado, conseguiu aos gritos de socorro adentrar em um barzinho da região enquanto os criminosos disparavam em sua região tentando a todo custo tirar-lhe a vida pondo em risco a de todos que se encontravam na região. Ao conseguir entrar no barzinho, os criminosos perceberam que não adiantava mais prosseguir em seu intento criminoso e retiraram-se do local porém antes coletaram de seu comparsa que jazia no chão uma outra arma que o mesmo portava e que lá estava jogada ao lado corpo inclusive atropelando o próprio comparsa de crimes” (sic).Segundo esse versão registrada no BO, João Grandão estava desarmado quando recebeu o primeiro tiro. A arma com a qual ele matou, uma pistola calibre 380, o bandido foi tomada na luta corporal. Além da pistola, um revólver calibre 38 e algumas munições foram apreendidos.

Investigação

O delegado César Rodrigues já iniciou as investigações. “Vamos ouvir as pessoas próximas e João Grandão assim que ele tiver alta do hospital. A identificação do homem morto será fundamental para saber se ele integrava algum grupo inimigo de João. De qualquer forma, não descartamos nenhuma possibilidade de motivação. Tudo será investigado”.