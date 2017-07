Judô se iguala a vela em número de pódios olímpicos O atletismo brasileiro ganhou 13 medalhas e vem logo em seguida.

O judô brasileiro, que ganhou as duas primeiras medalhas para o Brasil em Pequim, se iguala à vela em modalidades que mais pódios proporcionaram ao Brasil em Olimpíada.



Com os dois bronzes conquistados na manhã de hoje (11), com Leandro Guilheiro e Ketleyn Quadros, judocas peso leve, a ,modalidade chega a 14 pódios.



Na seqüência vem o atletismo, que já festejou 13 conquistas.



Nomes como Chiaki Ishii, Douglas Vieira Luis Onmura, Walter Carmona, o ouro de Aurélio Miguel, em Seul, depois Rogério Sampaio, Aurélio Minguel de novo em Atlanta, Henrique Guimarães, Tiago Camilo, Carlos Honorato, depois Tiago Guilheiro (bi olímpico no bronze), que ganhou a cmpanhia de Ketleyn, que tornou-se a primeira brasileira a ir ao pódio olímpico em uma prova individual.



A decepção, pela expectativa criada e pelo fato dele ser bicampeão mundial, se deu com o gaúcho João Derly, que perdeu na sua segunda luta em Pequim. Vamos esperar que o judô e a vela continuem essa briga boa e rendendo mais e mais medalhas.