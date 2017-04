Natalenses não acreditam na punição dos vereadores envolvidos na Operação Impacto

Memória curta e descrença na punição de políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Foi o que a reportagem do portalencontrou nas ruas de Natal, na manhã desta sexta-feira (25), um dia após a divulgação da denúncia do Ministério Público sobre a Operação Impacto.A investigação de um suposto esquema de pagamento de propina a 13 vereadores da Câmara Municipal do Natal, com a intenção de derrubar vetos do prefeito Carlos Eduardo Alves ao Plano Diretor de Natal, envolve 22 pessoas. Os nomes dos denunciados foram divulgados pelo Ministério Público após um ano de apuração, sendo que 12 dos 13 vereadores denunciados, concorrem a reeleição no pleito de 2008.Nesta sexta-feira (25), ofoi ao Centro da cidade para saber a opinião da população natalense a respeito do resultado da Operação Impacto. A pergunta feita foi: vocês se lembram da Operacão Impacto? Acham que os vereadores envolvidos conseguirão se reelejer?Para a vendedora Sâmara Daiene, de 19 anos, “esse assusnto se tornou desinteressante, pois o que mais se encontra, no Brasil, são politicos envolvidos em casos de corrupção”.Já o comerciante Francisco Florêncio, de 33 anos, “a mentalidade brasileira é seletiva, não temos o poder de absorver hoje em dia as corrupções de todos candidatos”.“O povo tem a mente curta, é fácil demais roubar hoje, e amanhã ser eleito”. Essa é a opinião do Ary Sales Nobre, 63 anos, gerente.Temos que ser realistas, e fazer com que esses que hoje nos roubem, sintam-se mais humanos, e parem de tentar ganhar a custa de nóis, trabalhadores. Isso é ridículo.Trabalhamos para conseguir dar uma vida mais confortavel aos filhos e netos, enquanto esses que hoje nos dizem ajudar, são os primeiros a ganharem dinheiros em cima dos trabalhadores de verdade. Afirma em tom de revolta o comerciário, Ademar Medeiros, de 45 anos.Para John Herbert, motoboy de 25 anos, "apesar de tudo, eles contribuem, ajudando a população, e se hoje Collor se reelegesse, concerteza seria meu candidato”.“O povo vota, a população acaba se acostumando a tanta falcatrua...temos que votar, então, que seja um que ao menos é conhecido.” Afirma a auxIliar administrativa Cristine Fernandes, de 19 anos.Já para o sorveteiro Rodrigo Targino, de 23,” Não temos pra onde correr, ou votamos, ou votamos...”Para Isaias Heleno, pintor de 39,”Não adianta, eles negam dizendo que não roubaram, depois se comprovam as denúncias, e ainda sim, se candidatam, ou seja, não temos autoridade de escolher ninguém decente”.