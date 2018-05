ABC joga para se manter na Série B Alvinegro encara o Bragantino, equipe que ainda sonha com a ascensão à Série A.

O ABC encara o Bragantino ainda em busca de pontos e afirmação, mas longe de ser o time pressionado que foi no jogo passado contra o São Caetano. E o técnico Artur eto promove uma mudança até certo ponto surpreendente: Márcio Santos sai e Fabiano ganha posição, formando dupla de defesa com Ben-Hur que retorna depois de cumprir suspensão automática. A partida começa às 19h30 (hora de Natal), no estádio Marcelo Stéfani em Bragança Paulista, e é válida pela 32ª rodada do Brasileiro da Série B.



O lateral direito Luzinho Netto também está liberado para jogar, mas Bosco será mantido na ala direita, já que o rendimento do ex-lateral do Sport não vem agradando Outro que custou caro aos cofres do clube, o centrovante Warley, permanece sem ser aproveitado. Tanto Warley como Lusinho Netto foram contratações solicitadas pelo ex-técnico Ferdinando Teixeira, hoje no Bahia.



A vitória no sábado à noite teve uma importância enorme, já que serviu para aliviar a pressão pelo último resultado negativo da equipe, justamente contra o rival América,r 3 a 2, na 30.ª rodada. além disso, o time alcançou os 39 pontos e ficou mais distante da zona de rebaixamento. Sem chance de chegar à eite do Brasileiro em 2009, a prioridade agora é tentar se manter na Série B.





Bragantino

Inconstantes nas últimas partidas, o Bragantino tem a obrigação de fazer o dever de casa contra o ABC para continuar sonhando com o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Cada um com seu objetivo. Após a derrota para o Criciúma, por 1 a 0, o Bragantino caiu para a sétima colocação, com 48 pontos. A distância para o G4 – zona de acesso -, no entanto, é de apenas quatro pontos. O Barueri, que é o quarto, tem 51. Embalado pela vitória sobre o São Caetano, por 2 a 1, o ABC quer fazer mais uma vítima paulista para acabar de vez com o fantasma do rebaixamento. Na 12ª colocação, o time potiguar tem 39 pontos, a cinco da zona da degola.



O Bragantino tem apenas uma dúvida. O técnico Marcelo Veiga ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Nego, que reclamou de uma dor no tornozelo direito e será reavaliado pelo departamento médico. Caso não tenha condições de atuar, será substituído por Somália.



Certo mesmo é a volta de Davi no time titular, por opção técnica. Ele atuará ao lado de Nunes (foto acima) artilheiro do time, com 12 gols. Com isso, Malaquias, que atuou como atacante na derrota para o Criciúma, será recuado para o meio-campo, deixando Marcelo Silva no banco.



Nas contas da comissão técnica, apesar da derrota na última rodada ainda há boas chances de garantir o acesso. Mas serão necessários, segundo os cálculos, cinco vitórias, ou seja, chegar aos 63 pontos. Para tanto, a diretoria espera vencer os quatro jogos em casa, dentro do Marcelão, o primeiro deles nesta terça-feira.





Ficha técnica



Local: Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista – SP

Data: 21/10/2008

Horário: 20h30

Árbitro: Ricardo Cardoso da Conceição – MG



Bragantino

Gilvan; César Gaúcho, Cris e Marcelo Godri; Nego (Somália), Moradei, Adriano, Malaquias e Pará; Davi e Nunes.

Técnico: Marcelo Veiga



ABC

Paulo Musse; Bosco, Ben-Hur, Fabiano e Piauí; Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Jean Carioca e Fabiano Gadelha; Ronaldo Capixaba e Ivan.

Técnico: Artur Neto



