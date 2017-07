Motoqueiro morre atropelado por caminhão

Fred Carvalho O motorista do caminhão ainda não foi localizado.

O acidente envolveu três veículos: uma moto (de placa MXS-8063), um Uno (MYN-8858) e um caminhão-baú (MUJ-3180), que pertence à empresa Rodonorte Transportes.Segundo o motorista do Uno, que se identificou apenas nome de Ricardo, o acidente foi provocado pelo motoqueiro. “Eu vinha atrás de um Siena, na faixa da esquerda, e freamos para passar pela lombada eletrônica. O motoqueiro, que vinha atrás de mim, não tomou a mesma atitude e acabou batendo na traseira do meu carro. Depois disso, ele se desequilibrou e acabou caindo na faixa central, onde vinha o caminhão. O motorista do caminhão não teve como evitar o atropelamento”, relatou.Mesmo sem ser o responsável pela morte, o motorista do caminhão evadiu-se do local do acidente. Após ele ser identificado, deverá responder por homicídio culposo, porque não teve a intenção de matar.O acidente interrompeu o fluxo no sentido zona Sul/Centro. Apenas ambulâncias, ônibus e caminhões têm o trânsito liberado. Peritos do Itep vão recolher o corpo do motoqueiro para ser necropsiado antes de ser liberado para sepultamento. O motorista do caminhão ainda não foi localizado.





* Atualizada às 10:40.