Brasil está fora do revezamento 4x100m da categoria T11-13

O Brasil não irá disputar a final dos 4x100m da categoria T11-13. A equipe foi desclassificada na semifinal da modalidade por ter cometido uma irregularidade durante a prova.Os organizadores alegaram que os brasileiros erraram na troca do bastão, quando um dos guias ficou à frente do corredor André Luiz de Andrade na segunda para a terceira passagem.Com isso, os atletas Julio Cesar Souza, Felipe Gomes, André Luiz Andrade e Lucas Prado estão fora da briga por medalhas.O Comitê Paraolímpico Brasileiro chegou a entrar com um protesto para tentar reverter a decisão, mas foi indeferido pelo Comitê Internacional (IPC).A China se classificou para a final em primeiro e é a nova recordista mundialda prova, com a marca de 42s80.