Eleitores têm 60 dias para justificar voto

Eleitor ainda pode justificar ausência de voto.

O eleitor tem 60 dias para cumprir com a determinação. Para isso, basta se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo do domicílio, com documentos que comprovem o motivo da ausência.Quem não pôde justificar seu voto, seja por motivo de saúde, acidente ou imprevisto, tem até o dia 4 de dezembro.O não cumprimento da norma acarreta em multa de R$ 3,00 paga à Justiça Eleitoral que ainda prevê outras penalidades como: o não recebimento do salário de órgãos públicos, o impedimento para tirar passaporte, ou participar de concursos públicos. Além disso, perde o direito de se candidatar nas próximas eleições.Para o eleitor que se encontra domiciliado no exterior com o título regularizado, não precisa votar nem justificar a ausência nas eleições municipais. Já para quem está no exterior em viagem ou em situação irregular, ou seja, não tenha alterado o domicílio, precisa encaminhar um requerimento de justificativa eleitoral pelos Correios ao juiz da zona eleitoral, onde o eleitor é inscrito. Neste caso a justificativa também pode ser feita nas embaixadas e consulado.Os que estão em viagem têm 30 dias após retorno ao Brasil para justificar no cartório eleitoral de sua inscrição, apresentando cópias do passaporte e bilhete de passagem.