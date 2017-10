General diz que única tecnologia eficaz contra grampo é "não abrir a boca"

“Tecnologia antigrampo só tem uma eficaz: não abrir a boca”, disse o general Jorge Armando Félix, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência República durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas, na Câmara dos Deputados.O general disse que “é muito difícil ter absoluta certeza de que não estamos sendo monitorados, principalmente, pelo meio mais vulnerável que é o telefone celular”.O depoimento do general foi na tarde desta terça-feira (2). Ele já estava convocado para depor na CPI, mas sua ida foi antecipada depois de denúncias de escutas clandestinas que teriam sido realizadas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) - subordinada ao GSI - e que atingiram o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

* Fonte: Agência Brasil.