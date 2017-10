Dunga confirma Robinho, Luís Fabiano e Ronaldinho Treino coletivo nesta sexta-feira pela manhã marcou despedida da Granja Comary.

O técnico Dunga comandou nesta sexta-feira (05), pela manhã, um treinamento coletivo, na preparação para o jogo de domingo contra o Chile, no Estádio Nacional de Santiago. No coletivo, que terminou empatado em 1 a 1, Dunga repetiu o time considerado titular, com Julio Cesar, Maicon, Lúcio, Luisão e Kleber; Gilberto Silva, Josué e Diego; Robinho, Luís Fabiano e Ronaldinho.



O time de colete laranja, armado novamente com três zagueiros, à semelhança da seleção chilena, treinou com Renan, Jorginho (que completou o treino), Lucas e Alex Silva; Rafinha, Hernanes, Elano, Julio Baptista e Juan; Nilmar e Jô.



O técnico Dunga paralisou o treinamento várias vezes, para repetição de jogadas de bola parada, em cobranças de faltas do lado da área e escanteios.



Robinho

Robinho passou dias conturbados até chegar à Granja Comary com sua situação profissional resolvida, depois da transferência para o Manchester City. No reencontro com os companheiros, no convívio do ambiente da concentração em Teresópolis, Robinho recuperou a alegria de quem tem prazer de jogar na Seleção Brasileira - aqui, como ele não se cansa de repetir, se sente verdadeiramente em casa.



- Aqui é a minha casa mesmo, tem gente que diz que nasci para jogar na Seleção Brasileira. Sem falar do ambiente, onde estou cercado de amigos, gente que gosta de mim de verdade.



Impossível ver Robinho triste. O jogador tem a simpatia e a espontaneidade como suas características, atencioso com as pessoas, e está ainda sempre pronto para brincadeiras que servem para animar ainda mais o ambiente.



- O Robinho é um cara positivo, pra cima, tem um alto astral que contagia a todos. É o jeito dele, não vai mudar nunca, mesmo com todo o sucesso que conseguiu na vida e na carreira - explica o assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva, acostumado no seu trabalho a conviver com os maiores ídolos do futebol.



O goleiro Julio Cesar, que é um dos jogadores com quem Robinho mais brinca - o goleiro está sempre o desafiando para duelos nos exercícios de chutes a gol - é um admirador do amigo.



- O Robinho é demais, um cara que dá prazer de ter no grupo, de ser amigo. Sou fã dele.



CBF NEWS