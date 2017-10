Acusado de mandar matar filho de José Maurício vai responder em liberdade

O empresário Henrique José Torres Lopes, acusado de ser o mandante do assassinato do também empresário Robson Maurício Oliveira de Souza, ganhou nesta terça (2) o direito de responder em liberdade pelo crime. A decisão é da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que revogou um pedido de prisão preventiva contra Henrique Torres editado em novembro de 2005.Robson Maurício tinha 39 anos, era proprietário da Colonial Construção Civil Ltda e filho do advogado José Maurício Souza, namorado da governadora Wilma de Faria. O corpo dele e do motorista André Luiz Defino, 24, foram encontrados com tiros nas cabeças no dia 2 de setembro de 2005 em uma estrada carroçável na zona rural de Macaíba, na Grande Natal.Os dois estavam dentro da caminhonete L-200 placas MYI-5617, que pertencia a Robson Maurício. Segundo a polícia, Henrique Torres mandou matar Robson maurício para não pagar uma dívida que tinha com ele.De acordo com os processos número 121.05.002690-9 e 121.06.000651-0, ambos da comarca de Macaíba, constam como réus, além de Henrique Torres, as pessoas de João Batista dos Santos, Damião Santiago Fernandes, Alcimar Silveira (conhecido por "Mineirinho, Márcio e Doutor Silvestre"), Sebastião Erivan Dantas e Hélio José dos Santos (conhecido por "Grufe ou Lelé").Em julgamento nesta terça, por maioria, a Turma do STF determinou que Henrique Torres “responda em liberdade por homicídio mediante pagamento, por motivo fútil e meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima e mediante concurso de pessoas”. Na votação, foi vencida a relatora, ministra Ellen Gracie.A defesa alega que, por causa da intensa repercussão do caso no local, o réu teve de fugir para evitar ilegalidades na prisão preventiva.Os ministros debateram se, neste caso, o empresário Henrique Torres seria foragido. A definição é importante porque aquele que persiste na fuga evita, na prática, a aplicação da lei penal, prejudicando o próprio andamento da ação. Assim sendo, geralmente a Justiça dificulta a concessão de liberdade para foragidos.Segundo a relatora, Ellen Gracie, há justa causa para o decreto de prisão porque se apontou de maneira individualizada e concreta o risco de não-aplicação da lei penal. O réu estaria, na visão dela, foragido há mais de dois anos. Ellen lembrou, ainda, que seu comparsa de crime fugiu da prisão.A relatora defendeu que a condição de réu primário e bons antecedentes não são obstáculos ao decreto da prisão preventiva. Ela se baseou na afirmativa contida no processo segundo a qual os interrogatórios e exames cadavéricos apontaram indícios suficientes da autoria, assim como buscas e apreensões e quebras de sigilos.O ministro Cezar Peluso, no entanto, entendeu que não houve fuga do réu uma vez que ele nunca foi preso – e que por isso ele seria apenas revel no processo. “O decreto de prisão não tem fundamento e não há fuga. Ele é revel segura e simplesmente”, declarou. O ministro Celso de Mello, que acompanhou o voto de Peluso, concordou que “faltam fundamentos concretos ao ato que decretou a prisão cautelar do paciente”.

* Com informações do site do STF.