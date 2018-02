Eleições: Sesed determina lei seca e reforço policial para o domingo

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Agripino Oliveira Neto, estabeleceu a lei seca e determinou um reforço no policiamento em todo o Estado para o próximo domingo (5), dia das eleições. A portaria que estabalece as medidas de segurança para o dia do pleito, de número 090/2008, foi publicada na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Estado (DOE).Foi determinado que entre as 6h e as 18h de domingo está suspensa “a venda de bebidas alcoólicas de qualquer espécie, em bares, restaurantes e estabelecimentos de mesmo gênero, sediados nas circunscrições policiais de todo o Estado do Rio Grande do Norte, ressalvada orientação diferenciada que venha a ser determinada pela Justiça Eleitoral”.No dia da eleição, de acordo com o plano operacional elaborado pela Sesed, as unidades operacionais das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) vão funcionar em regime de plantão/prontidão, reforçando-se aquelas que alojem presos provisórios ou condenados.Agripino Neto determinou também que o delegado geral da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar e o diretor do ITEP “informem à equipe de plantão da Secretária da Segurança Pública e de Defesa Social, as ocorrências verificadas no Estado, monitorando os locais que necessitem de reforço do policiamento preventivo e adotando as providências imediatas, especialmente nos locais de votação, em consonância com o Ministério Público e a Justiça Eleitoral”.O secretário cobrou a “elaboração de planejamento operacional necessário para o perfeito e fiel cumprimento dos termos da portaria, procedendo-se à execução por meio de intensificação do policiamento ostensivo, nos locais de maior fluxo de eleitores, arregimentando um maior contingente em busca de atuação preventiva na forma proativa e repressiva somente quando a situação o exigir, visando combater o tráfico de entorpecentes, desarmamento geral, e outras providências operacionais que venham inibir e controlar a criminalidade”.Agripino Neto concluiu a portaria lembrando que “o seu descumprimento acarretará a sujeição do infrator às providências e respectivo procedimento legal”.