PRF prende cinco pessoas por desvio de combustível

Cedida/PRF Veículo apreendido pela PRF tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Paulista/PE

A prisão se deu por desvio de combustível, formação de quadrilha e posse ilegal de armas de fogo. Foram detidos Fabiana Gomes da Silva, 23, Elaine Cristina Rodrigues de Oliveira, 24, Priscila Gomes da Silva, 21, Marcos Ribeiro Inácio, 29, e apreendido o menor M. J. S. de 17 anos.Com o grupo foram apreendidos 700 litros de combustível, sendo 320 litros de gasolina e 380 litros de óleo Diesel, duas espingardas calibre 12 com cano serrado, além de quatro rádios de comunicação do tipo HT. Tudo começou com a abordagem do veículo VW Saveiro de placas KIS 0935/PE, no Km 164 da BR 101, veículo este que detinha mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Paulista/PE.Após detenção, todos foram encaminhados juntamente com o produto e armas apreendidas à Delegacia de Polícia Civil de Canguaretama, onde foram autuados em flagrante pelo crimes acima descritos.

Fonte: Núcleo de Comunicação Social da PRF/RN