Usuários de transporte público põem em dúvida continuidade da Operação Cidade Segura

Alexis Peixoto Ônibus da linha 39 foi assaltado ontem, na parada da Rodoviária Nova.

“Acredito que a ação vem sendo bem desenvolvida. Ainda não participei de nenhuma, mas essa semana já vi três abordagens em pontos diferentes da cidade”, conta João Maria Ferreira, morador do Parque do Coqueiros, que aguardava transporte na parada da Rodoviária Nova, na Cidade da Esperança, na manhã deste sábado (12). “Agora, pra dar resultado mesmo tem que haver continuidade”.A universitária Maria de Aparecida Caldas, moradora de Felipe Camarão, concorda. “Não adianta acabar com os assaltos agora pra daqui a um mês deixar tudo voltar como era antes”, analisa.Um policial militar que não quis se identificar e estava a serviço no local, disse que não acredita que a Operação Cidade Segura dure por mais de duas semanas.“Não dou quinze dias para isso acabar. Essa operação foi criada para dar uma resposta rápida à sociedade depois do que aconteceu”, afirmou, referindo-se ao assalto que resultou na morte de uma passageira na linha 79, no último domingo (7).Apesar disso, o oficial confirmou que a operação tem dado resultados positivos. Segundo relatou, uma blitz realizada no fim da tarde de ontem, em um ônibus da linha Vale Dourado, próximo ao viaduto da Urbana, resultou na apreensão de uma arma de fogo.Também na tarde de ontem, segundo informou um vendedor autônomo da parada da Rodoviária Velha, um ônibus da linha 39 foi assaltado no local. “O motorista desceu e foi prestar depoimento na delegacia, mas não tinha nenhum policial por perto”, relatou.