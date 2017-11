Ceará traz Sérgio Alves de volta Atacante de 38 anos estava defendendo o Guarani de Sobral; estréia pode acontecer contra o América

Depois de uma passagem vitoriosa pelo Guarani de Sobral, onde ajudou o time a voltar para a elite do futebol cearense, e contando com a crise de gols e talentos que vive o Ceará na Série B, o atacante Sérgio Alves está de volta ao Vovô.



Sérgio Alves, ex-ídolo do Ceará, teve passagens por Natal, onde também foi ídolo da torcida do ABC. No América, treinou, mas sequer jogou. Outro clube do RN que teve o atacante foi o Potiguar de Mossoró, mas no Time Macho ele nada fez de destaque, a não ser as mesmas manjadas declarações de amor e fidelidade.



E não parece coisa do destino? Sérgio Alves deve fazer sua estréia no Ceará Sporting justamente na partida do dia 16 em Natal, no estádio Machadão contra o América. E contra o rubro natalense, o atleta guarda boas recordações de grandes lances e gols.







Veja abaixo a matéria no site oficial do Ceará:





O Ceará Sporting Club acertou na tarde desta quarta-feira, 10 de setembro, o retorno do atacante Sérgio Alves de Lima, o carrasco Sérgio Alves. O contrato irá até o fim da temporada 2009.



Com 38 anos de idade, o jogador retorna para o clube que o projetou nacionalmente e onde teve mais alegrias em sua vida, sendo considerado pela torcida do Mais Querido, como um dos seus maiores ídolos de todos os tempos.



Autor de memoráveis gols, principalmente contra o maior rival alvenegro, Sérgio chega esperando contribuir para a luta do clube pelo acesso a série A.



A volta do ídolo foi negociada pelo Presidente Evandro Leitão, que considera que o atleta ainda pode ser útil ao clube e que sua empatia com a massa torcedora certamente influenciará positivamente neste objetivo.



Sérgio faz exames médicos no clube na tarde de hoje, 10 de setembro, quando também será apresentado oficialmente à imprensa. Por ter transferência local, o jogador já poderá estar à disposição de Lula Pereira para o próximo compromisso do clube pela Série B, contra o América, dia 16, em Natal.





Agência Ceará Sporting