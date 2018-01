MP responsabiliza Prefeitura por degradação ambiental em Igapó

O Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente João Batista Machado Barbosa ajuizou, nesta segunda-feira (22), Ação Civil Pública através da qual pede que a Justiça responsabilize o Município de Natal pela degradação ambiental resultante do despejo de águas servidas no bairro de Igapó, zona norte da cidade.Embora o bairro seja saneado, o problema surgiu devido ao grande número de ligações clandestinas de esgotos à rede de drenagem. Com isso, toda a água servida e esgotos são encaminhados para uma galeria construída sob a estação de trem local. E em seguida são despejados em terreno privado, localizado na rua Dr. João Medeiros e pertencente ao senhor Raimundo Leôncio da Purificação.Para o representante do Ministéiro Público “a mistura maus cidadãos e omissão administrativa foi o tempero que agravou o problema ao longo dos anos, a ponto de contaminar uma grande área, incluindo o solo e o lençol freático”. Com a situação, vários são os transtornos causados aos moradores, desde a contaminação do solo à proliferação de insetos e a exalação de mau cheiro.Duas secretarias municipais tomaram conhecimento do problema, mas não adotaram medidas para resolvê-lo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) alegou que não conseguiu localizar a referida propriedade do senhor Raimundo Leôncio. E a Secretaria Municipal de Obras e Viação (SEMOV), por sua vez, atribuiu a responsabilidade pelo agravamento da situação aos cidadãos.O Ministério Público Estadual reconhece a parcela de culpa dos moradores, mas rebate o posicionamento dos secretários municipais. “Por que o demandado (Município de Natal) não exerce seu poder de polícia e fiscaliza as ligações clandestinas e aplica as penalidades cabíveis aos provocadores do dano?”, traz na Ação o Promotor de Justiça.Ele pede que a Justiça estipule o prazo de 15 dias para que acabe o despejo de águas servidas no local, e sejam fiscalizados e penalizados os moradores que realizam ligações clandestinas no bairro de Igapó. O MP pede ainda que seja feita a limpeza das galerias de coleta, periodicamente, e que a o Município implante um Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser aprovado pelo IDEMA, para promover a limpeza das ruas e do terreno privado contaminado.

Com informações do MP.