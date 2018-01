Operação Sal Grosso: Câmara de Mossoró pode ter desviado mais de R$ 7 milhões em 33 meses O relatório da operação foi apresentado pelo promotor da 11ª Promotoria do Patrimônio Público de Mossoró, Eduardo Medeiros.

Saiu a primeira "ninhada" da "Operação Sal Grosso". A investigação desencadeada pelo Ministério Público sobre supostas irregularidades na Câmara Municipal de Mossoró teve anúncio de relatório esta tarde, no auditório da Faculdade de Medicina da cidade.



De uma receita investigada no valor globalizante de R$ 18,4 milhões, de janeiro de 2005 a setembro de 2007, pelo menos R$ 7,1 milhões estão carentes de comprovação contábil. Estão sem justificativa legal.



São quase 40% do volume total de dinheiro empalmado pelo legislativo nesse período, ou seja, 33 meses.



O relatório foi apresentado pelo promotor da 11ª Promotoria do Patrimônio Público de Mossoró, Eduardo Medeiros. Em coletiva à imprensa, ele detalhou o trabalho realizado desde 31 de julho de 2007, mas que veio à tona no dia 14 de novembro do ano passado, com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão.