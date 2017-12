Estão abertas as inscrições para o Milan Junior Camp - (MJC), que acontece na época mais divertida do ano, nas férias escolares. Voltado para meninos e meninas de 08 a 13 anos, o Milan Junior Camp é um programa de férias temático oferecendo uma mistura de entretenimento, cultura e futebol. MJC foi desenvolvido pelo clube italiano e é praticado em todo o mundo e em Natal acontece de 14 a 20 de dezembro, na APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal) oferecendo 120 vagas neste primeiro ano.As inscrições poderão ser realizadas no escritório do Milan Junior Camp, na esquina da Av. Miguel Castro com Rua dos Potiguares, em Lagoa Nova, em loja anexa ao Posto de Combustíveis BR, de segunda à sexta, das 14 às 18h, e no site oficial do programa www.milanjuniorcamp.com.br.O Milan Junior Camp será realizado na APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal), localizada na Rota do Sol, em Pium, que possui toda a estrutura necessária para receber os participantes, já que conta com 03 campos gramados, parque aquático com toboágua, campos de futebol de areia e futvôlei, restaurante, além de uma imensa área verde. A acomodação será no Blue Marlin Resort, localizado na Praia de Cotovelo. Poderão participar meninos e meninas de 08 a 13 anos. As turmas serão divididas por sexo e por faixas etárias.As atividades do MJC serão ministradas por técnicos italianos da equipe do A. C. Milan, auxiliados por técnicos e monitores locais, além de uma equipe multidisciplinar com psicopedagoga, professores, recreadores, enfermeiros, entres outros profissionais que montarão diversas atividades tais como: clínica de futebol para meninos e meninas, atividades recreativas, culturais e de lazer, apresentação de peças de teatro, palestras, vídeos, show de palhaços e mágicas.O pacote do Milan Junior Camp inclui: uma semana de hospedagem no Blue Marlin Resort, quatro refeições diárias (café, almoço, jantar e lanche com cardápio elaborado por nutricionistas do clube italiano), Kit Adidas Milan Academy (composto por 02 uniformes oficiais do Milan Junior Camp), 5 horas diárias de treinamentos de futebol, entretenimento, atividades culturais e muita diversão, entre outras.Prêmios especiais serão oferecidos aos participantes do programa, dentre eles o sorteio de camisas oficiais do Milan autografadas por Kaká, Alexandre Pato E Ronaldinho Gaúcho, entre outros e de um pacote completo (passagem, hospedagem e alimentação) para participar do MILAN JUNIOR CAMP DAY em Milão na Itália, onde visitará o CT do Milan, a fábrica da Ferrari, assistirá a uma partida do clube no estádio San Siro e participará de um torneio de futebol com os participantes do MJC de outros países.O clube italiano A. C. MILAN é um dos mais bem sucedidos e importantes times de futebol do mundo. O MJC é realizado em mais de 45 países do mundo, no Brasil são nove estados, há mais de 10 anos, e deverá contar com cerca de 22.000 participantes em 2008. Em 2007 o modelo brasileiro foi premiado como o melhor do mundo pelo Milan.Assessoria de imprensa