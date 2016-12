Gol terá que pagar indenização por cancelamento de vôo

A empresa Gol Transportes Aéreos S.A terá que pagar indenização por danos morais e materiais a uma então usuária dos serviços que teve o vôo atrasado e, posteriormente, cancelado, em junho do ano passado. A sentença foi dada, em primeiro grau, pela 5ª Vara Cível da Comarca de Mossoró.A autora da Ação, de iniciais T.B. de Castro, argumentou que que adquiriu um bilhete aéreo, para, em 7 de junho de 2007, às 20h59min, viajar de Fortaleza a São Paulo, mas o vôo foi cancelado e remarcado para o dia seguinte, no mesmo horário, ocasionando-lhe prejuízo.Alegou também que pleiteou o ressarcimento do valor pago, o que foi recusado pela Companhia e que, ao efetuar o pagamento da fatura do seu cartão de crédito, percebeu que o trecho de volta havia sido cobrado em duplicidade.A Gol, no entanto, sustentou que não havia comprovação de aquisição, data, número, percurso e horário do vôo. Acrescentou que a cliente adquiriu o bilhete, mas foi cancelado, a pedido da própria autora da ação e moveu Apelação Cível junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.Os desembargadores da 2ª Câmara Cível, contudo, definiram que o argumento de não comprovação de data, percurso e número do vôo “não merece guarida, na medida em que, como consta nos autos, a então cliente comprovou a aquisição do bilhete aéreo junto à empresa, bem como o cancelamento do vôo e os prejuízos causados".A autora da ação receberá R$ 731,77, a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de R$ 2.500 por danos morais.

* Fonte: www.tjrn.jus.br.