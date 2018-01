Copa 2014: RN vai levar novas informações para escolha das sedes Representantes do estado vão ao Rio de Janeiro na segunda-feira (29) com informações do caderno de atividades. Durante visita a Fortaleza, ministro Orlando Silva enalteceu chances da capital cearense.

A definição das dez - ou doze - cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo ocorrerá em março do ano que vem. Do sábado (27) até terça-feira (30) ocorre um seminário no Rio de Janeiro onde vão participar os representantes das 18 cidades candidatas a sede da Copa.



A titular da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (SEEL), Magnólia Figueiredo, informou que essa será uma reunião do comitê local promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Com objetivo de trazer para Natal uma das sedes da Copa, ela disse que representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Natal embarcam para a capital carioca onde vão apresentar como está o andamento dos projetos que constam no caderno de atividades para as cidades-sedes.



A secretária informou que a apresentação do Rio Grande do Norte será na segunda-feira (29) “baseada no que já foi entregue ano passado e com umas atualizações agora”.



A notícia é destaque nos principais jornais de Fortaleza e diz respeito às declarações do ministro do Esporte, Orlando Silva, apontando a capital do Ceará como uma das fortes candidatas da região Nordeste a ser sede da Copa do Mundo do Brasil, em 2014.



Durante visita a capital cearense, o ministro do Esporte declarou aos jornais que “(Fortaleza) é um dos principais destinos turísticos e uma das cidades brasileiras com melhor infra-estrutura. Contudo, ele ponderou dizendo que nenhuma cidade está pronta” e citou aspectos como “trânsito e mobilidade urbana” para o diferencial das cidades.



Questionada acerca das declarações do ministro Orlando Silva aos jornais cearenses, Magnólia Figueiredo afirma que “grandes eventos vão para onde se tem investimento” e acrescentou que “eles estão investindo muito no esporte”. “Os cearenses são bem ousados”, definiu.



Entretanto, ela ressaltou que a opinião ventilada pelo ministro não chega a ser o que será decidido. Quanto à possibilidade de Orlando Silva visitar o Rio Grande do Norte ainda este ano, a secretária avisou que vai a Brasília logo após as eleições onde cumpre alguns compromissos. “Quero aproveitar a oportunidade e conversar com ele também sobre isso”, disse.