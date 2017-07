Geraldo Pinto defende Fátima das acusações de Luiz Almir

Gabriela Duarte Geraldão ignora resultados das pesquisas

Geraldo Pinto disse que tudo não passou de uma “armação” para conquistar para Micarla de Sousa (PV) votos dos simpatizantes de Luiz Almir.Geraldão também comentou a posição desfavorável da petista nas pesquisas, dizendo que até agora 60% da população não se manifestou. “O eleitor ainda não entendeu a aliança em torno do nome de Fátima. Quando a população começar a associar os nomes de Wilma, Garibaldi e Lula ao da candidata teremos uma guinada eleitoral”, previu.O presidente do PT no estado também negou que estaria havendo falta de empenho na campanha de Fátima, explicando que houve um “problema de partida”, e uma acomodação natural das lideranças, neste início do processo eleitoral.Ele também classificou os altos índices de rejeição da candidata como “normal”, e que seria resultado do passado de disputas acirradas que Fátima Bezerra. Para Geraldo, existe ainda um componente “ideológico”, motivo da rejeição de “boa parte” da elite.O entrevistado disse que a vitória de Micarla significaria a volta do agripinismo em Natal falou da estratégia que o partido usará no programa eleitoral gratuito, que começa dia 19 de agosto. “Mostraremos que agora com Fátima mais madura, e sua experiência em Brasília, o apoio de lideranças como Wilma, Garibaldi, Carlos Eduardo e o próprio Lula, é a melhor opção para Natal”, adiantou.Clique aqui para assistir a entrevista do presidente estadual do PT, Geraldo Pinto.