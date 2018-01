Aposentados federais devem receber como funcionários da ativa A Confederação dos Servidores Públicos está entrando com ações judiciais para receber diferença de gratificação.

Os aposentados da administração pública Federal têm direito a receber a mesma remuneração dos funcionários da ativa. Pelo menos, é o que afirma a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) no Rio Grande do Norte.



A CSPB lembra que os inativos podem entrar com ações judiciais requerendo o pagamento da diferença entre os servidores ativos e inativos da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte.



Segundo o representante da Confederação, Irrailson Ferreira, os aposentados podem usar como base a decisão do Superior Tribunal Federal (STF), que reconheceu ser ilegal a diferença de pagamento entre servidores ativos e inativos. Desde a entrada em vigor da Lei, mais de 440 mil servidores têm direito a essa diferença remuneratória.



De acordo com o advogado da Confederação, João Paulo dos Santos Melo, que já entrou com mais de 400 ações judiciais com esse pedido, os juízes federais têm aplicado sem qualquer hesitação o posicionamento do STF.



Os valores podem chegar a R$ 13.000,00 para os aposentados que sejam de nível superior e R$ 4.000,00 para aqueles que pertencem ao nível auxiliar.



A decisão do STF também beneficia os servidores aposentados que recebem outros tipos de gratificação como de Atividade Cultural, de Apoio Técnico- Administrativo à Polícia Federal de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal, de Atividades Hospitalares do Hospital das Forças Armadas ,de Atividade de Reforma Agrária, de Atividade de Perito Federal Agrário, da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, e de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários (GDFFA).