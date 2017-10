Coríntians embarca hoje para o Canadá Equipe do Seridó vai fazer série de amistosos em Vancouver.

O Coríntians de Caicó viaja hoje à tarde, às 15h, com destino ao Rio de Janeiro, e da capital carioca direto para o Canadá, cidade de Vancouver, onde a equipe seridoense fará alguns amistosos atendendo a convite da British Columbia Soccer Association.



Hoje pela manhã, o empresário Salomão Batista, responsável pela organização da viagem em Caicó, com o aval do empresário caicoense que reside no Canadá, confimou o embarque da delegação.



Desta forma, o clube caicoense se torna a segunda equipe potiguar com registro de participação em jogos fora do Brasil. O primeiro, e até então único, havia sido o ABC, quando fez excursão histórica por países da África, Ásia e Europa Oriental, no ano de 1973.



Quem vai viajar



Os atletas: Adham Eristh Vicente Boaventura , Alison do Nascimento Medeiros ,Diego Aparecido Ferreira Oliveira, Ducivan de Souza Nascimento , Everton Wanderley Cosme dos Santos, Francisco Magno Gondin de Medeiros, Francisco Sandro França da Silva ,Hugo Bruno de Azevedo , Humberto Cardoso da Silva, Isaac Adonias Chaves ,Joao Luiz Tavares , Julio Palmeira de Morais Neto, Kairo Weskley Figueiredo Santas, Lenilson Estevam dos Santos , Marciel Luiz da Silva, Murilo Roberto de Lucena Santos, Thiago Oliveira da Silva,



Acompanham ainda a delegação o jornalista Francisco Gomes de Medeiros, Marcio Ferreira de Souza, preparador Físico, Joanilson Araujos dos Santos, fotógrafo, Rogerio Gurgel da Silva, presidente do clube e Salomão Batista da Silva , coordenador .