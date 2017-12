Arthur Neto faz sua estréia no ABC

O carioca Arthur Neto, 53 anos, narural do Rio de Janeiro, tem uma ficha recheada. Comandou mais de 20 equipes, e trabalhou até fora do Brasil. Seus últimos resultados são muito expressivos, pois se sagrou campeão goiano de 2007 dirigindo o Atlético Goianiense, e no mesmo ano comendou a ascensão do Vila Nova à Série B.Com muitos amigos em Natal, tendo inclusive uma casa na cidade, Neto ganhou a concorrência entre outros dois nomes - Flávio Lopes e Arturzinho. Lopes, inclusive, era o preferido do presidente Judas Tadeu. O novo técnico já foi campeão no ABC em 1998 e esteve à frente do América em 2005, sendo um dos responsáveis pela ascensão do time rubro à Série B.Arthur Neto foi anunciando na quarta-feira à noite, e no dia seguinte já estava se apresentando ao ABC e "pulando" dentro de campo para trabalhar. Sabendo do tempo escasso, ele afirmou que a única maneira que conhecia para reverter uma situação adversa no futebol era com muito trabalho.O treinador vai precisar mesmo trabalhar muito para livrar o ABC da "marca registrada" de time retranqueiro, que coleciona muitos resultados ruins dentro de casa.O treinador deixa o Goiás, onde ocupava o cargo de diretor técnico.Nome: Arthur Alves da Silva NetoNascimento: 17/01/1955Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ1993 - CRB/AL - Campeão Alagoano1996 - Sampaio Correa/MA - Vice-campeão Maranhense1997 - Ituano/SP - Vice-campeão Paulista da Série A21998 - ABC/RN - Campeão Potiguar2000 - Joinville/SC - Campeão Catarinense2001 - Joinville/SC - Campeão Catarinense2002 - Ceará/CE - Campeão Cearense2004 - Paysandu/PA - Vice-campeão Paraense2005 - América/RN - Vice-campeão Brasileiro da Série C2006 - Atlético/GO - Vice-campeão Goiano2007 - Atlético/GO - Campeão Goiano2007 - Vila Nova/GO - Acesso para Série B do Campeonato Brasileiro* Eleito melhor treinador do Campeonato Goiano 2006* Eleito melhor treinador do Campeonato Goiano 20071988 Mogi Mirim - SP1990 Anapolina - GO1991 XV de Jaú - SP1992 Ituano - SP1993 CRB - AL1994 Criciúma - SC1995 São Carlense - SP1996 Sampaio Correa - MA1997 Ituano - SP1998 Ceará - CE1998-1999 Náutico - PE2000 Joinville - SC2000 Atlético - PR2001 Joinville - SC2001 Seleção Catarinense2001 Botafogo - SP2002 Joinville - SC2002 Shanxi Guoli F.C. - China2003 Figueirense - SC01/2004 a 04/2004 - Paysandu/PA12/2004 a 06/2006 - Joinville/SC06/2006 a 07/2006 - Remo/PA07/2006 a 05/2007 - Atlético/GO06/2007 a 12/2007 - Vila Nova/GO2008 - Goiás/GO - Diretor Técnico