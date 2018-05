Lula assina decreto zerando alíquota do IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (22) decreto, que zera a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para a aplicação no mercado de capitais e operação de empréstimos e financiamentos externos.É mais uma medida do governo para evitar reflexos da crise financeira internacional na economia. O decreto será publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União.O governo publicou na quarta uma medida provisória, que permite à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil comprar participação em instituições financeiras públicas e privadas.

* Fonte: Agência Brasil.