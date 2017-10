ABC confirma a contratação de Piauí, ex-Náutico Berg não está descartado, ainda pode acertar com o clube potiguar.

Confirmado o que foi divulgado pelo portal nominuto.com uma hora atrás, o O ABC acabou de anunciar oficialmente a contratação do ala esquerda Piauí, jogador que tem seus direitos federativos pertencentes ao Atlético Paranaense, mas que esteve emprestado ao Náutico até o último dia 27 de agosto.



Edson Décimo Alves de Araújo, de 21 anos, novinho em folha, despontou para o futebol no Porto de Caruaru, depois foi contratado pelo Santa Cruz, que o vendeu ao Atlético Paranaense, clube que detém os seus direitos federativos.



No Náutico até o final de do mês de agosto, e como não foi aproveitado , insatisfeito, Paiuí pediu para voltar para Curitiba. O ala deve chegar logo em Natal e se apresentar ao técnico Ferdinando Teixeira.



Mesmo confirmando a contratação de Piauí, a diretoria do ABC não vai desistir da aquisição do potiguar Berg. O ala-meia continua na agenda da diretoria do clube natalense, o acerto só não aconteceu ainda por conta de alguns problemas burocráticos e financeiros envolvendo o jogador e o Náutico.



Já o volante Alexandre Oliveira, titular e capitão do Santa Cruz de Recife, que esteve cogitado, não deve mais vir para o ABC.



Com informações do site do ABC