Sandro Pimentel prioriza campanha nas ruas

Ana Paula Oliveira Sandro Pimentel participa de assembléia com o SINSENAT.

O Partido Socialismo e Liberdade – representado nestas eleições, em Natal, pelo sindicalista Sandro Pimentel tem concentrado sua campanha nas ruas da cidade. Desde o domingo (6), a legislação eleitoral autorizou os partidos e coligações a começarem suas movimentações, mas poucos têm aproveitado o tempo.“Assim que será nossa campanha, enquanto as estruturas compram cabos eleitorais e usam dinheiro da máquina pública, nós estaremos nas ruas conversando com o povo e apresentando nossas propostas” – critica o candidato.Nesta manhã, Sandro Pimentel participa de uma assembléia do SINSENAT - Sidicato dos Servidores de Natal, no auditório do Sesc Centro.Há quatro dias começou, oficialmente, o período eleitoral. Os oito candidatos que disputam a prefeitura de Natal adotam caminhos diferentes para chegar ao eleitor.Na segunda-feira, a deputada federal Fátima Bezerra fez caminhada pelas ruas da Redinha. Mas nesta terça-feira (08), viajou à Brasília. De acordo com sua assessoria volta ainda nesta quarta-feira (09)Wober Júnior, também na capital federal participa de reunião com a Executiva Nacional do PPS.A candidata do PV, Micarla de Sousa terá o dia dedicado às reuniões com os partidos que compõem a coligação Natal Melhor. À noite participa de um evento promovido por uma revista de circulação local, no Versailles Recepções.Pedro Ostiano do PSL só vai iniciar a campanha nas ruas, na próxima segunda-feira (14). "Durante toda esta semana faremos o planejamento da agenda".O advogado Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) continua em repouso até esta quinta-feira. Ele teve que cancelar a sua agenda de campanha por dois dias por causa de uma faringite.*Atualizada às 11h20