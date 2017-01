Câmara poderá entrar em recesso com pauta trancada

A Câmara dos Deputados poderá entrar em recesso parlamentar na próxima quinta-feira (17) com a pauta de votações trancada por medidas provisórias e por projetos de lei com urgência constitucional vencida. A pauta está trancada por uma MP, mas outras duas começam a obstruir as votações já sábado (12).Com isso, quando os deputados retornarem ao trabalho na terça-feira (15), a pauta estará obstruída por três MPs e dois projeto de lei com urgência constitucional vencida.Ao ser questionado se a Câmara vai entrar em recesso com a pauta trancada e sem votar projetos de lei de consenso, o presidente da Casa, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que não poderia se antecipar, “porque existem muitas MPs e dois projetos com urgência constitucional para serem votados”. Ele disse que vai se reunir com os líderes para tentar um acordo que viabilize as votações dessas e de outras matérias na semana que vem, já que esta é a última semana de trabalhos antes do recesso.Em relação ao funcionamento da Câmara no período pré-eleitoral, nos meses de agosto e setembro, Chinaglia disse que ainda não há uma definição sobre o assunto. Ele admitiu que haverá uma diminuição no número de sessões deliberativas nesse período. Chianglia disse que o funcionamento da Câmara nesse período “poderá ser diferente” do funcionamento do Senado.Os senadores pretendem realizar esforços concentrados em duas semanas em agosto e uma em setembro. Líderes partidários da Câmara também defendem o funcionamento da casa em duas semanas de agosto e em uma de setembro para permitir que os deputados atuem nas eleições municipais de outubro.

* Fonte: Agência Brasil.