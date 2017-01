Transferência de seção eleitoral para portadores de deficiência encerra nesta segunda-feira (7)

Os portadores de necessidades especiais que precisam transferir a seção eleitoral devem se dirigir ao cartório, ainda nesta segunda-feira, para comunicar à Justiça Eleitoral.A dificuldade de locomoção, mudança de endereço tem levado as pessoas com alguma deficiência física a solicitarem a mudança do local onde vão votar. Nesta segunda-feira (7), termina o prazo para requerer a transferência.O eleitor que se encaixa neste perfil deve fazer o pedido, por escrito, onde deve explicar quais as restrições e necessidades. Dependendo do caso, se possível, a Justiça providenciará os meios e recurso destinados a facilitar o exercício do voto para esses cidadãos.A 1ª Zona Eleitoral fica na sede do Tribunal Regional Eleitoral, na av. Zacarias Monteiro, no bairro Tirol. Neste período de campanha, o órgão estará trabalhando em regime de plantão, até às 19h.