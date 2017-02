Comemorações do Dia Mundial do Rock começam nesta sexta

Depois de sido condenado pela sociedade de pais e mestres nos anos 50, se tornar símbolo da contra-cultura nos anos 60 e 70 e explodir de vez como indústria na década de 80 em diante, o rock hoje já tem até data comemorativa mundial.Neste domingo (13), comemora-se em todas as partes do mundo, com muita música e barulho, o Dia Mundial do Rock.A data existe desde 1985, quando no dia 13 de julho, foi realizada a primeira edição do festival beneficente Live-Aid, organizado pelo cantor Bob Geldof em prol do fim da fome na Etiópia.O festival, realizado simultaneamente nas cidades na Filadélfia (EUA) e em Londres (Inglaterra), contou com a participação de medalhões do gênero como Bob Dylan, The Who, Black Sabbath, U2, Queen, entre outros.Em Natal, as comemorações já começam a partir desta sexta (11). Confira abaixo alguma das opções para quem quer comemorar a data durante o fim de semana.

Sexta-feira (11/07)

The CashesGalpão 29 – Rua Chile, Ribeira.Horário: 23hMobyDick & Jack BlackBoate Papion - Centro de Turismo, Petrópolis.Horário: 23h (Rum free até 1h).

Sábado (12/07)

Letto em Concerto Poético-MusicalPizzaria Calígula, Ribeira.Horário: 21Ingressos: R$ 5 (no local)Shades of NightGalpão 29 – Rua Chile, Ribeira.Horário: 23h

Domingo (13/07)

Feijão com Rock – Tributo ao rock5 bandas fazem covers de seus ídolos: Baby Please (Aerosmith), Sigma 6 (Pink Floyd), Jack Black (Jack Black), Blue Mountain (Jimi Hendrix)Village Real, ParnamirimHorário: A partir das 12hIngressos: R$ 10 (antecipado, no Sgt. Pepper’s) ou R$ 15 (no local).Dia Mundial do Rock no Dosol Rock BarDoSol Rock Bar - Rua Chile, RibeiraCom as bandas: Deadfunnydays, The Sinks, Calistoga, Brand New Hate e Camarones Orquestra GuitarrísticaEspaço de vendas com camisetas, CDs e DVDs novos e usadosHorário: A partir das 17hEntrada gratuita.