PM pode entrar com representação na justiça para ter gratuidade nos ônibus

Fatima Elena Coronel Marcondes destacou que pode acionar "plano B".

Na manhã desta quarta-feira (10), os representantes da segurança pública se reuniram com o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (Seturn), Agnelo Cândido, e solicitaram que os ônibus voltassem a permitir o fluxo livre de policiais fardados, o que inibiria a ação de assaltantes.Contudo, o presidente do Seturn negou o pedido da PM alegando prejuízo para a classe empresarial. Já coronel Marcondes explicou que “há sete anos, nós tínhamos a gratuidade para os policiais que estivessem de serviço. Não sei por que eles tiraram. Agora, acreditamos que se nossos homens voltassem a ter o direito de pegar o ônibus sem pagar, crimes como o do último domingo (7), quando uma enfermeira foi morta, poderiam ser evitados”.O comandante da Polícia Militar destacou que o objetivo da reunião realizada nesta quarta-feira foi não apontar os culpados para a onda de assaltos, mas encontrar soluções. “No entanto, o pedido que fizemos para que o Seturn concedesse pelo menos a gratuidade por um período emergencial de 30 dias foi negado. Ainda vamos tentar negociar, mas, caso eles continuem relutando vamos entrar no plano B”, disse.De acordo com coronel Marcondes, o plano B seria entrar com uma representação na justiça. “Pela lei complementar 231, o policial militar estando em serviço pode entrar em qualquer lugar que esteja em situação de risco, como é o caso dos transportes públicos. Então, mesmo que os empresários se neguem, nós temos o direito de entrar nos ônibus”, destacou.A gratuidade dos PMs nos ônibus tem sido defendida não só pelos representantes da segurança pública, mas também pelos motoristas e cobradores. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Rafael Pereira, “a categoria defende essa bandeira”.“Atualmente, alguns motoristas liberam para que os policiais militares entrem pela porta de trás dos ônibus. No entanto, eles fazem isso com medo porque alguns empresários ameaçam punir. Ou seja, o que defendemos é que essa situação seja oficializada de uma vez e os PMs tenham esse direito”, comenta Rafael Pereira.