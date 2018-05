Setor hoteleiro comemora duplicação da Via Costeira

Arquivo Nominuto.com Via Costeira foi construída há quase 30 anos com o objetivo de servir de via para os hotéis.

“Vemos com bons olhos a solução dada pela Semurb, que vai melhorar o espaço e a imagem da Via Costeira, que está em situação de abandono total”, destaca Enrico Fermi, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).Segundo Enrico, o objetivo inicial da Via Costeira era servir de via para a rede hoteleira, atraindo pessoas para os hotéis e para a praia de Ponta Negra. “Com o passar dos anos, a Via Costeira se tornou uma avenida de fluxo, com tráfego pesado de caminhões e ficou sem conservação por um tempo”.Agora, com a decisão da duplicação da Via Costeira, o presidente da ABIH acredita que as obras podem melhorar o turismo em Natal, aumentando a visibilidade dos hotéis instalados ali.O empresário Mário Barreto também acredita que a readequação da Via será importante para o turismo. “A Via Costeira foi construída há quase 30 anos e o poder público nunca fez nada naquela área, nem para sinalização”, afirma Mário. “O setor hoteleiro e a Via Costeira abriram o turismo no estado e serão os grandes beneficiários dessa duplicação, que é tão urgente” .