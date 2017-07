Candidatos à Prefeitura concentram atividades no Alecrim

Alecrim será o principal palco político de Natal neste sábado (9). O motivo é a presença no bairro de seis dos oito candidatos à Prefeitura. Apenas o advogado Joanílson de Paula Rêgo (PSDC) e a deputada Micarla de Sousa (PV) não estarão no bairro pela manhã.A tribuna livre entre os candidatos, que ocorreria na praça Gentil Ferreira no último fim de semana, será realizada neste sábado, já que não há previsão de chuva para esta manhã. Os candidatos Sandro Pimentel (PSOL), Pedro Quithé (PSL) e Dário Barbosa (PSTU) estarão participando do evento, que teria início por volta das 9h.Na tradicional feira do bairro, os candidatos Miguel Mossoró (PTC) e Wober Júnior (PPS) fazem corpo a corpo com feirantes e freqüentadores do local durante a manhã, enquanto Fátima Bezerra (PT) promove a “Onda 13” no comércio do bairro, conversando com os moradores e os próprios comerciantes do local.Os eventos ocorrem entre as 8h e 11h.