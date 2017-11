Tenório ganha ouro e se consagra como primeiro tetracampeão paraolímpico

O judoca Antônio Tenório conquistou sua quarta medalha de ouro em paraolimpíadas e se tornou o único tetracampeão brasileiro paraolímpico.O atleta de 38 anos venceu nesta terça o lutador do Arzebaijão, Karin Sadarov, por ippon. Ele imobilizou o adversário com uma chave-de-braço na categoria até 100kg."Essa medalha tem um pedacinho de cada brasileiro. Espero que o meu feito sirva de exemplo para os milhões de deficientes brasileiros", disse Tenório.Perguntado se iria parar após participar da sua quarta paraolimpíada o judoca falou que ainda não sabe sobre o seu futuro."Se eu vou parar ou não só o tempo dirá", afirmou.Outra brasileira a ganhar medalha no judô, nesta terça, foi Deanne de Almeida, que conquistou a prata na categoria acima de 70kg. Ela disputou contra a final contra a atleta chinesa Yuan Yanping. Deanne perdeu a luta por um ippon e um yuko."Essa medalha mostrou que eu tenho capacidade. Ainda posso treinar mais e melhorar. Lutar com a torcida contra não me atrapalhou, acho que a chinesa foi mesmo melhor", finalizou a brasileira.

Fonte: www.cpb.org.br