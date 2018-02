Jackson Jussier retorna a Alcaçuz após um ano na penitenciária federal de Catanduvas De acordo com o secretário Leonardo Arruda, motivo do retorno é o fato de não ter sido solicitado a prorrogação da permanência de um dos mais perigosos bandidos do RN.

Um dos mais perigosos bandidos do Rio Grande do Norte volta ao Estado após passar um ano detido na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná. Jackson Jussier Rocha Rodrigues vai desembarcar no Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, às 14h50, acompanhado de uma escolta que vem com ele desde a cidade paranaense.



Jackson Jussier é assaltante e latrocida, com diversas fugas em unidades prisionais do Rio Grande do Norte e da Paraíba. No seu “currículo”, constam duas fugas na antiga penitenciária João Chaves, duas da penitenciária estadual de Alcaçuz e uma da Penitenciária Serrotão, em Campina Grande.



Contra ele, existem contra sete condenações, totalizando uma pena de 58 anos e 7 meses.

Além disso, há diversos inquéritos e processos tramitando ainda sem condenações. Jackson Jussier foi recapturado aqui no Estado, após assaltos praticados em residências de veraneios nas praias de Jacumã e Muriú.



A confirmação da chegada dele foi confirmada ao Nominuto pelo secretário estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda. Ele explicou que o motivo do retorno de Jackson Jussier ao Rio Grande do Norte “foi o fato do juiz de Nísia Floresta não pediu a prorrogação da prisão dele naquela penitenciária federal”.



O diretor de Alcaçuz, Ailson Dantas, também confirmou a chegada de Jackson Jussier à Alcaçuz neste domingo (5). “Já estamos nos preparando para escoltá-lo até aqui”, disse.



Jackson Jussier foi transferido para a penitenciária federal de Catanduvas junto com Alexandre Thiago Costa Silva, o “Xandinho”, em setembro do ano passado. As transferências foram realizadas sob escolta de policiais federais.