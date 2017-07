Ex-prefeito de São Bento do Norte terá que devolver R$ 159 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou Aldemir Elias de Morais, ex-prefeito de São Bento do Norte, ao pagamento de R$ 159.878,16, valor atualizado. Ele não prestou contas de recursos recebidos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que foram destinados a melhorias sanitárias nas casas do município. O tribunal constatou ainda que as obras não foram 100% concluídas.O ex-prefeito também terá que pagar multa de R$ 10 mil. Ele tem 15 dias para comprovar o pagamento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional e da Funasa.A cobrança judicial foi autorizada, mas cabe recurso da decisão. Cópia da documentação foi enviada à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para as medidas cabíveis. O ministro Augusto Nardes foi o relator do processo.

* Fonte: TCU.