Campeonato Nordeste de Kart abre inscrições para 3ª e 4ª etapas

A Associação de Kart Natal (Askan), sob supervisão da Federação Potiguar de Automobilismo (FPA), promoverá a 3ª e 4ª etapas do Campeonato Nordeste de Kart. As inscrições para participar da disputa já estão sendo realizadas no Kartódromo de Natal. A competição, que ocorrerá nos dias seis e sete de setembro, será dividida nas categorias Mirim, Cadete, Fórmula 4 Júnior, Graduados e Fórmula Super 2 Tempos.Segundo Eric Rodriguéz, um dos organizadores da prova, a equipe trabalha para que mais pilotos federados e de outros Estados participem da competição. “A prova é uma oportunidade para que os pilotos do RN vivenciem uma competição sem ter que buscar essa experiência em outros locais do Brasil”, explica. Para ele, o RN ainda tem muito que crescer quando o assunto é a kart, mas garante que competições como essa aumentam a credibilidade do Estado em relação ao esporte.A segunda etapa da prova terá a presença dos destaques do kartismo potiguar assim como de pilotos de outros Estados, como Ceará e Pernambuco. O resultado final do campeonato, que terá mais duas etapas de rodada dupla, sairá em novembro. Competições com rodada dupla definem os campeões após a realização de duas etapas da prova, uma pela manhã e outra à tarde.Nas primeiras etapas do evento, os grandes vencedores foram Victor Uchôa, na categoria mirim, João Emanuel, na cadete, Sílvia Elena, na Fórmula 4 Júnior. Alexandre de Paula foi o campeão da Fómula 4 Graduado e Rodolfo Filho da Fórmula Super Dois Tempos. Os vencedores da primeira fase do Campeonato Nordeste já confirmaram presença nas novas etapas da prova e treinam forte no Kartódromo de Natal.Ainda está longe da competição ser decidida, mas alguns nomes conhecidos do kartismo potiguar são apontados como favoritos para os primeiros lugares no pódio. Victor Uchôa, Rodolfo Pinheiro e Thiago Praxedes são elencados como favoritos em suas categorias. Marcelo Gama, Fábio Macedo, Gabriel Nóbrega e André Flôr são os demais nomes que prometem surpreender na competição.Mais informações sobre o Campeonato Nordeste podem ser adquiridas através do www.fparn.org.br ou pelo (84) 3206-5870. As inscrições para a competição estão sendo feitas da sede da Askan, no Kartódromo de Natal, ou através do (84) 3082-3200.

Fonte: FPA