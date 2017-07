Fátima promete viabilização do metrô de superfície em quatro anos Candidata diz que transporte público e saneamento são as principais prioridades da gestão dela.

A candidata Fátima Bezerra (PT) assegurou que, caso eleita, vai viabilizar a construção do metrô de superfície de Natal. “A vinda desse metrô é um dos nossos compromissos com o eleitor. Aliás, transporte público e saneamento são nossas principais prioridades. Vamos complementar a tarifa social, a faixa exclusiva para ônibus e outras coisas que já funcionam bem”, disse.



“A vinda do metrô e superfície vai fazer com que Natal seja melhor, seja do futuro, totalmente metropolitana. Vamos trazê-lo em parceria com o Governo Lula”, disse.