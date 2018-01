Plenário confirma decisão que negou recurso contra senadora Rosalba Ciarlini

Arquivo Nominuto Rosalba Ciarlini está livre da acusação de compra de votos.

*Fonte: TSE

A defesa da senadora sustenta que o veículo foi doado em junho de 2006, antes, portanto, do registro de candidatura, e que não teve a finalidade de obter voto do eleitor, mas de ser utilizado em sua campanha eleitoral.O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) julgou a ação improcedente, entendendo que, “por mais grave que seja, só haverá captação ilícita de sufrágio se o fato ocorrer dentro do período vedado em lei”, ou seja, do registro da candidatura até o dia da eleição.No recurso ao TSE, o PTB afirmou que, em julho de 2006, a então candidata ao Senado, Rosalba Ciarlini, teria efetuado o pagamento de taxas e multas do veículo doado a Francisco Canindé de Menezes.Contudo, o ministro Marcelo Ribeiro reiterou que, para confirmar a compra de voto, seria necessário comprovar que a doação do carro foi com o objetivo de obter o voto do eleitor. Além disso, acrescentou, seria necessário que a doação tivesse ocorrido no período entre o registro da candidatura e o dia da eleição, o que não foi o caso.Da análise dos depoimentos e demais elementos dos autos, não há como aferir a prática da captação ilícita de sufrágio, pois não foi comprovada a finalidade de obter o voto do suposto beneficiário”, reforçou o ministro.