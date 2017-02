Aeroportos de SP voltam a operar visualmente

Os aeroportos de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana, voltaram a operar visualmente desde as 10h deste sábado (12). A névoa que envolvia a cidade fez com os aeroportos funcionassem apenas por instrumentos durante a manhã, sem afetar os pousos e decolagens.Segundo a Infraero, Congonhas abriu operando por condições visuais e passou a contar apenas com a ajuda de instrumentos entre 6h20 e 10h. Já Cumbica seguiu com a operação desde a madrugada até as 9h55.Entre 0h e 11h, das 89 partidas programadas em Cumbica, 18 sofreram atrasos e um foi cancelado. Já em Congonhas, oito das 71 partidas programadas entre 6h e 11h foram atrasadas, e quatro foram canceladas.

Acidente

Fonte: G1.

A pista de Cumbica ficou parcialmente interditada entre 15h18 e 21h38 desta sexta-feira (11), devido ao avião da Ocean Air que teve os quatro pneus estourados em um pouso. Apesar da interdição parcial da pista, a Infraero informou que o aeroporto estava operando normalmente e que não eram registrados atrasos ou cancelamentos de vôos em decorrência do problema.O avião fazia o vôo 6184, vindo de Brasília, e estava mais de duas horas e meia atrasado. A empresa informou que ainda não sabe o motivo que levou os quatro pneus a estourar. O caso está sendo investigado.Apesar do susto, ninguém se feriu. O especialista em segurança de vôo Jorge Barros disse que existem quatro possíveis causas para acidentes deste tipo. A mais comum é a falta de manutenção do aparelho. “Pneus velhos que não foram substituídos no momento correto. Algum serviço de reparo que não tenha sido feito ou no funcionamento do sistema de freio”.