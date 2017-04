1º Endurance de Kart é adiado O evento que contaria com pilotos de estados vizinhos ainda não tem data para a realização.

A 1ª edição do Endurance de Kart, atividade que teria seis horas de duração e estava prevista para o próximo sábado (26), foi cancelada. Em virtude das fortes chuvas e do número insuficiente de equipes inscritas, o evento foi adiado.



A prova aconteceria no Kartódromo Geraldo Melo estava aberta à participação de profissionais e amadores de Estados como Ceará e Pernambuco.



Ricardo César, da Associação de Kart de Natal (Askan), disse que uma prova será realizada em substituição ao Endurance. “Os pilotos inscritos participarão de uma corrida mais descontraída”, disse.